В октябре вклады населения сократились на 111 млрд руб. или -0,3%, сообщается в докладе Центрального банка России «О развитии банковского сектора», внимание на который обратило РБК. Снижение было бы более существенным (-0,8%), если исключить средства на счетах эскроу, которые в октябре выросли на 156 млрд руб (до 830 млрд руб, или 2,6% от средств физических лиц). На фоне низких депозитных ставок (4,42% в третьей декаде октября) население продолжает вкладываться в альтернативные инструменты.

Это самый большой отток депозитов с марта, когда был объявлен локдаун. Тогда россияне сняли со вкладов 315 млрд руб.

Помимо низких депозитных ставок, эксперты называют в числе других причин сокращения объема клиентских вкладов падение доходов населения на фоне эпидемии и снижения цен на нефть и переход вкладчиков на ценные бумаги.

На динамику вкладов могли повлиять снижение реальных располагаемых доходов населения на протяжении последних девяти месяцев и сократившаяся на его фоне возможность граждан к сбережениям, а также отложенный во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса спрос, считает гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. Эксперт также не исключает, что ослабление рубля осенью могло простимулировать покупку гражданами иностранной валюты.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень также полагает, что невысокая доходность по сберегательным продуктам подталкивает вкладчиков к тому, чтобы изымать деньги из банков и направлять их на рынок ценных бумаг. Однако, по его мнению, связанные с коронавирусом ограничения, скорее всего, останутся не такими строгими, как весной, поэтому таких больших показателей оттока, как в октябре, до конца года может больше не быть.

Не высказала особых опасений по поводу бегства вкладчиков из банковского сектора и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Во время выступления в Госдуме она отметила, что ключевая ставка Банка России снижалась в течение года и сейчас находится на историческом минимуме — 4,25%.

«Цель нашей политики – поддержание инфляции вблизи 4% – остается неизменной. Ценовая стабильность, низкий и предсказуемый темп роста цен – это важный якорь и для людей, и для предприятий, для принятия ими решений о сбережениях, инвестициях, сохранения покупательной способности накоплений», – сказала Эльвира Набиуллина.