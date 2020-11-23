Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уволила министра образования и науки Майлис Репс, которая воспитывает шестерых несовершеннолетних детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства. 20 ноября Репс подала заявление об отставке в связи со скандалом в СМИ. Журналисты выяснили, что она возила детей на служебной машине в школу и кружки.

«Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Я признаю, что совершила ошибку, и приношу свои извинения», – написала экс-министр в соцсетях.

Как отметил премьер-министр Юри Ратас, правительство покинет «по-настоящему компетентный, до мелочей знающий подведомственную ему сферу, невероятно трудоспособный и преданный своему делу министр». Он напомнил, что Репс четыре раза занимала пост министра образования и науки в Эстонии, неоднократно избиралась депутатом парламента и является членом правления ведущей правящий партии Центра. При этом он добавил, что понимает и принимает ее решение.

Ранее эстонские СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как Репс отвозит детей на служебной машине в школу и в кружки по интересам. Это вызвало в обществе резонанс и неоднозначную реакцию как на поведение министра, так и СМИ, поднявших шум из-за использования ее служебного транспорта в личных целях.

После ухода с занимаемой должности Репс продолжит работу в качестве депутата парламента.