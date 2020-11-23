В Нижнем Тагиле – втором по величине городе Свердловской области – ресурс кладбищ практически исчерпан, передает ИА «Все новости».

Как заявил на заседании профильной комиссии Городской думы заместитель начальника управления Игорь Комаров, на трех кладбищах захоронения уже запрещены, а еще на трех занято более 90%.

Всего в Нижнем Тагиле и присоединенных населенных пунктах находится 21 кладбище: погосты занимают 220 гектаров земли. При этом официально закрыты Южное, Юго-Западное и Висимское, где разрешено только захоранивать урны с прахом в могилы родственников. Рогожино, Пихтовые горы и Северное открыты частично – ресурс участков там исчерпан более чем на 90%.

Власти планируют решать проблему поисками земли под новые кладбища.

По словам Комарова, один из участков находится в районе очистных сооружений «Уралхимпласта» – между УХП и полигоном Дзержинского района.

«На данный момент эта территория передана в Службу заказчика городского хозяйства для проведения работ по подготовке к проектированию. И дополнительно ведется работа в районе Старателя – там решается вопрос по земле. Большая часть принадлежит Нижнетагильскому институту испытания металлов. И сейчас выводим вопрос по передаче или изъятию [участков] для того, чтобы можно было готовить работы по проектированию мест захоронения», – отметил чиновник.

Как отмечает издание со ссылкой на данные мэрии, в 2019 году Служба заказчика городского хозяйства зарегистрировала 4231 новое захоронение. А за 10 месяцев 2020-го – 3739. В прошлом году на содержание городских кладбищ потратили 29,8 миллиона рублей. В 2020-м расходы увеличились на 100 тысяч.