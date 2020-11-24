ПОЛИТИКА
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Экс-прокурор Поклонская возмущена состоянием больниц аннексированного Крыма
Подконтрольных Москве крымских министров нужно посадить! Жизнь на полуострове после его силового присоединения к РФ лучше не стала! Такое мнение в интервью Тине Канделаки выразила экс-прокурор аннексированного Крыма, действующий депутат Госдумы Наталья Поклонская. Бывший символ т.н. «Русской весны» раскритиковала состояние системы здравоохранения в регионе. #Крым #Поклонская #критика
Экс-прокурор Поклонская возмущена состоянием больниц аннексированного Крыма / Others
24 ноября 2020 г.
Истории
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