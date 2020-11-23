В войну за освобождение оккупированных Арменией земель в Карабахе горный спецназ Азербайджана «вписал героическую страницу», – заявил в интервью изданию «Зеркало» российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

«Штурм Шуши, врукопашную, на ножах и пистолетах – такого никто не ожидал. Назвать мужество солдат «новшеством» язык не поворачивается. Но такого хода не ожидал никто. Этот штурм скоро станет легендой, сродни 300 спартанцам», – сказал он.

Эксперт также отметил, что широкое применение купленных у Турции БПЛА в Карабахе, которое стало одной из самых заметных отличительных особенностей этой войны, было возможно потому, что отсутствовали условия для работы обычной пилотируемой авиации. «В свою очередь эти условия сложились потому, что обе стороны конфликта имели развитую ПВО. Азербайджанские солдаты никуда бы не продвинулись, если бы тяжелые пушки, типа М-46, Мста-Б, Малка, и РСЗО – «Смерчи», «Грады», «ТОСы» не перемололи бы в пыль укрепления, возведенные на стратегических высотах вдоль линии соприкосновения», – считает Хлопотов.

Характеризуя в целом с точки зрения развития военной науки последнюю войну на Южном Кавказе, эксперт назвал ход боевых действий в Карабахе «классическим».

«Каких-то особых инноваций, которые бы были привнесены в мировое военное искусство, тут замечено не было. Массовость применения БПЛА тут скорее частный фактор. Не думаю, что командование Азербайджана делало на них большую ставку при планировании операций. Но, с другой стороны, мировые тенденции были прочувствованы очень чутко – это дало в итоге значительные преимущества», – заметил он.

Хлопотов также добавил, что «стоит задуматься над расширением в дальнейшем возможностей БПЛА».

«Стоит подумать и над способами эффективного противодействия им, – заключил эксперт. – Над развитием новых, более совершенных и эффективных систем ПВО, совершенствованием средств разведки и преодолением минно-взрывных заграждений, ведь немало азербайджанских танков погибло на армянских минах. В целом тем для раздумий немало».