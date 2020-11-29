ПОЛИТИКА
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В Турции открыли для паломников древний православный монастырь Имера
В православном монастыре Имера завершили реставрацию кровли, опорной колонны в молельном зале и укрепили фундамент. Полное восстановление храма планируют закончить в короткие сроки. Но его уже могут посещать паломники. Православному монастырю 670 лет. Он считается вторым по значимости в Турции после Панагии Сумелы в Трабзоне. #Олуджак #монастырь #Имера
В Турции открыли для паломников древний православный монастырь Имера / Others
29 ноября 2020 г.
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