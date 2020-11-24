Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Топаз Лук косвенно подтвердил ранее появившуюся в израильских СМИ информацию о том, что глава еврейского государства осуществил негласный визит в Саудовскую Аравию и провел там встречу с наследным принцем страны Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом.

«В то время, когда министр обороны страны Бенни Ганц занимается политикой, премьер-министр Нетаньяху обеспечивает мир», – написал он в своем Twitter-аккаунте.

По данным прессы, в тайной встрече также принимали участие глава израильских спецслужб «Моссад» Йоси Коэн и госсекретарь США Майк Помпео.

При этом правительство Израиля эту информацию не комментирует.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан, однако, отметил в Twitter, что «такой встречи не было».

«Я видел сообщения в прессе о якобы имевшей место встрече Его Королевского Высочества наследного принца и израильских официальных лиц во время недавнего визита Майка Помпео. Такой встречи не было. Присутствовали только американские и саудовские официальные лица», – написал он.

Ранее израильское общественное радио, ссылаясь на неназванные источники, сообщило, что Нетаньяху и Коэн встретились с саудовским принцем Бин Салманом, а также с госсекретарем США Майком Помпео.

Нетаньяху, приводится в СМИ, летал в город Неом – высокотехнологичный саудовский проект, который, как планируется, станет центром туризма на побережье Красного моря. Он находится всего в 70 км от южной части Израиля.

По данным FlightRadar24.com, частный самолет Gulfstream IV вылетел из международного аэропорта Бен Гурион в воскресенье вечером, 22 ноября. Воздушное судно, согласно информации сервиса, приземлилось в Неоме примерно в 18:30 и находилось там до 21:50. Затем самолет вернулся в Тель-Авив тем же маршрутом.

Визит Нетаньяху, если он действительно имел место, станет первой официально подтвержденной поездкой израильского лидера в эту КСА.

При посредничестве администрации уходящего президента США Дональда Трампа Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн в этом году достигли договоренности о полной нормализации двусторонних отношений с Израилем. Ранее это сделали Египет и Иордания. Саудовская Аравия пока не последовала их примеру, хотя в СМИ допущена целая серия утечек, что это возможно в ближайшем будущем.

Многие мусульманские страны, в том числе Турция, осудили эти решения, т. к. они однозначно противоречат обязательствам в рамках Организации исламского сотрудничества, игнорируют Арабскую мирную инициативу от 2002 года и идут в разрез с интересами оккупированного народа Палестины.