Министерство физической культуры и спорта Узбекистана анонсировало разработку системы по контролю за избыточным весом чиновников в онлайн-режиме. Как пишет CentralAsia.Media со ссылкой на Kun.Uz, новый проект стартует 1 июля 2021 года.

По информации издания, на начальном этапе планируется разработать критерии по оценке тучности чиновников, после чего будет запущена система анализа и онлайн-мониторинга результатов сброса лишних килограммов на основе составленного рейтинга.

Кроме того, с 2021 года для государственных органов и организаций будут установлены специальные перерывы для занятий производственной гимнастикой в течение рабочего дня.

30 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта». В документе отмечалось, что с 1 января 2021 года руководители и сотрудники госорганов будут заниматься спортом минимум раз в неделю, чтобы «снижать уровень ожирения и укреплять здоровье».