Губернатор Стамбула Али Ерликая представил проект реставрации сгоревшей мечети Ваникёй, пишет газета Sozcu. «Восстановительные работы начнутся в течение 10 дней. Проект рассчитан на 700 дней, через 2 года он будет завершен», – заявил губернатор во время своего визита в Ченгелькёй, отметив, что в случае необходимости здание может быть полностью реконструировано.

Ваникёй сможет приобрести первоначальный вид благодаря новейшей технологии 3D-сканирования фасада и интерьера. По словам проводившего процедуру инженера Фахреттина Догана Текина, этот важный метод для сохранения культурного наследия в случае стихийного бедствия или чрезвычайного происшествия используется в Турции довольно часто. «То, что у нас есть этот материал, облегчает нашу грусть. Используя его, мы сможем в точности и в том же масштабе восстановить мечеть, подарив ей новую жизнь», – сообщил Текин.

Место происшествия ранее посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент вместе с руководителем Управления по коммуникациям Администрации президента Фахреттином Алтуном, пресс-секретарем Ибрагимом Калыном и заместителем председателя правящей Партии справедливости и развития Махиром Уналом оценил масштаб разрушения.

«Сегодня все мы глубоко опечалены тем, что один из символов Босфора, мечеть Ваникёй, пострадала во время сильного пожара. По воле Всевышнего, мы восстановим ее в кратчайшие сроки и передадим в первозданном виде будущим поколениям», – написал Эрдоган в Twitter.

Мечеть Ваникёй, построенная в 1670 году Вани Эфенди на азиатском берегу Босфора, была практически уничтожена пожаром, вспыхнувшем 15 ноября. Среди причин возгорания называется короткое замыкание. Прокуратура Стамбула также проводит проверку по факту возможной кражи.