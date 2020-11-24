Впервые в истории Россия продаст Турции природный газ не по долгосрочным контрактам, а по спотовым ценам, подключив ее к своей электронной торговой платформе. В декабре этого года через пункт «Малкочлар» на турецко-болгарской границе пройдет около 700 000 кубометров топлива. Таким образом российский гигант «Газпром экспорт» пытается вернуть свои позиции на втором по значимости рынке сбыта: согласно отчетам корпорации, в 2020 году импорт в Турцию резко упал.

Спотовые операции отличаются тем, что права собственности сторон возникают непосредственно при заключении сделки по особым условиям.

Объем поставок российского газа за первое полугодие 2020 года снизился на 41,5% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, составив всего 4,67 млрд кубометров, когда в первые 6 месяцев 2019 года было импортировано 7,99 млрд кубометров газа.

Как пишет РБК, если в 2019 году Россия с ее долей в 33% была основным импортером голубого топлива, то в 2020 году лидером стал Азербайджан (23,5%), в то время как доля российского газа снизилась до 9,9%. Свое присутствие на турецком рынке увеличили Катар (20%), Иран (14,2%) и Алжир (13,7%). Основной причиной сокращения доли российского газа в Турции эксперты называют его высокую стоимость.

Участие в электронном аукционе, диверсификация ресурсов, увеличение доли импорта сжиженного природного газа, а также недавнее открытие газового месторождения в Черном море позволяют говорить о возросшей роли Турции в регионе, считает глава Организации по регулированию энергетического рынка Турции (EDPK) Мустафа Йылдыз.

«Действия Турции формируют региональный рынок. Мы стремительно приближаемся к цели стать крупнейшим центром торговли топливом в регионе», цитирует Йылмаза Anadolu.

В августе 2020 года президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море были обнаружены около 405 млрд кубометров природного газа. Разработка месторождения «Сакарья» будет начата к 2023 году.