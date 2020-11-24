В пяти регионах России доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей (порядка 200 долларов) в месяц, превышает 25%, свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Лидерами по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан (29,1%), Карачаево-Черкесия (27,4%), Чечня (26,6%), Кабардино-Балкария (26,2%) и Северная Осетия (26%).

Наибольший процент людей, ежемесячный доход которых составляет 100 тысяч (порядка 1300 долларов) рублей и более, зафиксирован на Чукотке – 40%. Далее следуют ЯНАО (35%) и Москва (31,6%).

При это отмечается, что в целом по России всего 7,9% граждан зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц и более.

Для проведения исследования по уровню и распределению зарплат в регионах России в качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.