Замерзшее озеро в Нижнем Новгороде напоминает лицо человека на картине Мунка «Крик»

Водоем под Нижним Новгородом стал местной достопримечательностью. Вода в озере замерзла, и на льду образовался рисунок, похожий на картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка«Крик» или голову пришельца. Вид на озеро открывается с канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород с городом-спутником Бор. «Кажется, озеро под канатной дорогой просит о помощи», – шутят нижегородцы #крик #Россия #озеро