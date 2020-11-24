ПОЛИТИКА
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Замерзшее озеро в Нижнем Новгороде напоминает лицо человека на картине Мунка «Крик»
Водоем под Нижним Новгородом стал местной достопримечательностью. Вода в озере замерзла, и на льду образовался рисунок, похожий на картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка«Крик» или голову пришельца. Вид на озеро открывается с канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород с городом-спутником Бор. «Кажется, озеро под канатной дорогой просит о помощи», – шутят нижегородцы #крик #Россия #озеро
Замерзшее озеро в Нижнем Новгороде напоминает лицо человека на картине Мунка «Крик» / Others
24 ноября 2020 г.
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