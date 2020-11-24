ПОЛИТИКА
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Тысячи тепличных ламп озаряют ночное небо в Свердловской области
Соцсети заполонили видео сияющего оранжевым светом неба в окрестностях Екатеринбурга. Причина явления – инновационная технология освещения в комплексе теплиц для выращивания помидоров и зелени. На потолке тепличных сооружений прикреплены лампочки по 600 ватт, регулируемые специальными машинами. Площадь комплекса – около 30 футбольных полей. Эффект сияния достигается благодаря отражению света от низких облаков. #Россия #теплицы #сияние
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24 ноября 2020 г.
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