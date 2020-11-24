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Нобелевский лауреат поможет материально детям - жертвам войны в Карабахе
Проживающий в США всемирно известный химик Азиз Санджар был потрясен новостями об армянских ракетных ударах по Гяндже и предложил создать фонд, который поможет пострадавшим от войны детям получить образование
Нобелевский лауреат поможет материально детям - жертвам войны в Карабахе
Нобелевский лауреат поможет материально детям - жертвам войны в Карабахе / Others
24 ноября 2020 г.

Турецкий и американский ученый, нобелевский лауреат по химии Азиз Санджар окажет материальную помощь Хатидже Шахназаровой, которая потеряла родителей во время ракетного обстрела армянскими вооруженными силами второго по величине города Азербайджана.

Как сообщило агентство AZERTAC, проживающий в США Санджар был потрясен новостями об армянских атаках по Гяндже и предложил создать фонд, который поможет пострадавшим в войне детям получить образование. Он открыл на имя Хатидже Шахназаровой банковский счет.

Трехлетнюю Хатидже удалось спасти из-под завалов дома, который был разрушен в ходе ракетных обстрелов кварталов Гянджи, осуществленных ВС Армении 17 октября. Мать, отец и полугодовалая сестра девочки погибли. Всего в ходе двух армянских атак 17 октября погибли 26 мирных жителей.

Азиз Санджар – турецкий и американский ученый-биохимик. В 2015 году он получил Нобелевскую премию по химии вместе с Томасом Линдалом и Полом Модричем за исследование механизмов восстановления ДНК. Кроме того, Санджар является членом Национальной академии наук США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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