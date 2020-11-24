ПОЛИТИКА
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Туркменистан вновь взял курс на диджитализацию
В середине ноября вице-премьер Байрамгелди Овезов сообщил о создании новой национальной электронной почты и мессенджера. В настоящее время специалисты «Türkmentelekom» проводят тестирование разработанного ранее программного обеспечения
Туркменистан вновь взял курс на диджитализацию
Фото: Хроника Туркменистана / Others
24 ноября 2020 г.

Сотрудники ЗАО «Altyn Asyr» запустили первую в Туркменистане национальную программу-мессенджер и ее мобильное приложение, но с названием пока еще не определились.

Это мобильное программное обеспечение позволяет мгновенно обмениваться текстовыми сообщениями, использовать электронную почту, участвовать в групповых беседах, разговаривать по видеосвязи, а также отправлять и получать различные типы электронных файлов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что видит важную государственную задачу в продвижении цифровизации и обеспечении функционирования интеллектуальных сетей. Он потребовал от компаний-разработчиков программ ускорить ввод в действие электронной почты и мессенджера. Поручения по модернизации отраслевой инфраструктуры, применения передового оборудования и инноваций в сфере связи также даны главам Ашхабада и регионов.

Между тем, как отмечает «Хроника Туркменистана», в стране уже несколько раз пытались запустить собственные мессенджеры и социальные сети. Популярностью они не пользовались, а разработка прекращалась уже через несколько месяцев.

Туркменистан является одной из самых закрытых стран мира. Работа большинства крупнейших мировых интернет-ресурсов там заблокирована или существенно ограничена.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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