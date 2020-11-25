ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В США испытали полноразмерную модель ядерной бомбы на истребителе
США впервые осуществили испытания полноразмерной модели авиационной ядерной бомбы B61-12 на самолете F-35A на полигоне Танопа в Неваде. Бомба поразила цель за 42 секунды. В отличие от других самолетов, F-35A несет боеприпасы в закрытом отсеке, ведь скорость полета истребителя составляет 1234 км/ч и выше. В марте лаборатория испытала эти системы вооружения на истребителях типа F-15E и бомбардировщиках Нортроп Б-2 «Спирит». США планируют использовать в качестве платформы для запуска атомных бомб боевые самолеты пятого поколения типа F-35A. #США #испытания #ядернаябомба
В США испытали полноразмерную модель ядерной бомбы на истребителе / Others
25 ноября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us