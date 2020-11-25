В США испытали полноразмерную модель ядерной бомбы на истребителе

США впервые осуществили испытания полноразмерной модели авиационной ядерной бомбы B61-12 на самолете F-35A на полигоне Танопа в Неваде. Бомба поразила цель за 42 секунды. В отличие от других самолетов, F-35A несет боеприпасы в закрытом отсеке, ведь скорость полета истребителя составляет 1234 км/ч и выше. В марте лаборатория испытала эти системы вооружения на истребителях типа F-15E и бомбардировщиках Нортроп Б-2 «Спирит». США планируют использовать в качестве платформы для запуска атомных бомб боевые самолеты пятого поколения типа F-35A. #США #испытания #ядернаябомба