ПОЛИТИКА
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Почему москвичи носят маски?
За последние сутки в Москве госпитализированы 1 648 пациентов с COVID-19. В столице РФ продолжают действовать карантинные ограничения. Штраф за неношение маски составляет до 30 000 (396 долларов) рублей, при повторном нарушении – до 50 000 (660 долларов) рублей. TRT на русском опросили людей на улицах Москвы, согласны ли они с тем, что маски критически важны, или же считают, что строгие меры – заговор «мировой закулисы». #штраф #карантин #Москва
За последние сутки в Москве госпитализированы 1 648 пациентов / Others
24 ноября 2020 г.
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