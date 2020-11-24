Почему москвичи носят маски?

За последние сутки в Москве госпитализированы 1 648 пациентов с COVID-19. В столице РФ продолжают действовать карантинные ограничения. Штраф за неношение маски составляет до 30 000 (396 долларов) рублей, при повторном нарушении – до 50 000 (660 долларов) рублей. TRT на русском опросили людей на улицах Москвы, согласны ли они с тем, что маски критически важны, или же считают, что строгие меры – заговор «мировой закулисы». #штраф #карантин #Москва