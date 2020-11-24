СК предъявил обвинение в терроризме начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковнику полиции Гази Исаеву. По версии следствия, он был участником организации «Имарат Кавказ».

В 2009–2010 годах Исаев предоставлял ее руководителям информацию о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против боевиков. Накануне взрыва он лично доставил смертницу, устроившую взрыв в метро в 2010 году, на станцию в Кизляре, откуда она с прикрепленным к телу самодельным взрывным устройством отправилась в Москву для совершения теракта.

Напомним, что в результате взрывов на двух станциях метро в Москве 29 марта 2010 года 40 человек погибли, свыше 100 получили ранения. По данным спецслужб, теракты совершили уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова, и 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова другого лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, который был убит в конце декабря 2009 года.

Помимо этого СК полагает, что Исаев неоднократно лично перевозил руководителей «Имарата Кавказ» по территории Дагестана.

Полковнику предъявили обвинения по ч. 3 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 209 УК (бандитизм), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт).

Материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 января в отношении Исаева поступили в Басманный суд Москвы в понедельник. Ожидается, что обращение будет рассмотрено в ближайшее время, сообщает РБК.

По словам адвоката арестованного, сам полковник Исаев считает, что был из мести оговорен террористом, которого задерживал. Также «Кавказский узел» сообщает, что аресту Гази Исаева предшествовала смена руководителя Кизлярского района и полковник вскоре ожидал повышения по службе.

В 2015 году в финансировании терроризма и организации нескольких убийств был обвинен бывший глава Пенсионного фонда Дагестана олимпийский чемпион Сагид Муртазалиев.

Терроризм и участие в незаконных вооруженных формированиях также значится среди многочисленных обвинений осужденного на пожизненное заключение в 2015 году бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и его пособников.