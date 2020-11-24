Энгин Олгач, работающий последние 7 лет в стамбульском аэропорту, забрал пассажира по имени Хасан Сакари Абдулла, гражданина Финляндии, и высадил его у отеля в районе Лалели. Когда он обнаружил, что пассажир забыл на заднем сидении сумку с 300 тысячами евро, таксист позвонил в гостиницу и доставил владельцу деньги.

«Я заметил сумку, когда мыл машину. В ней могло быть что угодно. Это могла быть бомба. Когда я открыл ее, то увидел внутри много денег. Я был очень взволнован и напуган, – рассказал турецким СМИ таксист. – Я отдал их, он обнял меня. Он был так счастлив, будто весь его мир изменился».

За возвращенные деньги иностранец дал Олгачу 50 евро в качестве вознаграждения. «Он дал мне их от всей души. Я ему очень благодарен. По крайней мере, я так же счастлив, как и он. Любой сделал бы на моем месте то же самое. Мне не нужны деньги, которые я не заработал», – признался таксист, добавив, что он должен 70 тысяч лир по кредиту трем банкам.

Глава службы водителей такси аэропорта Стамбула Фахреттин Джан заявил, что образцовое поведение чуткого водителя такси также будет вознаграждено со стороны руководства. «Мы объявим его водителем последних 10 лет, а не года. Мы его вознаградим. Он показал образцовое поведение. Это огромные деньги, и он вернул их хозяину, не задумываясь. Для нас это большое событие», – отметил Джан.

Ранее в турецком городе Бурса дворник нашел 110 тысяч лир ($14,9 тысяч) и отнес их в полицию, несмотря на то, что у 57-летнего Хабиба Чайлы есть два кредита, которые он выплачивает с зарплаты. Когда у него спросили, почему он не взял деньги, дворник ответил, что не сможет употреблять еду, купленную на не заработанные им деньги.