Во Владивостоке продолжают борьбу с последствиями ледяного дождя

Полевые кухни, отсутствие электричества и -3°. Шестой день коммунального коллапса после ледяного дождя во Владивостоке: сотни домов остаются без тепла и воды, почти 95 тысяч человек без электричества. Из-за неубранного снега образуются пробки. С пятницы в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. #Россия #Владивосток #оледенение