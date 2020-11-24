ПОЛИТИКА
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Во Владивостоке продолжают борьбу с последствиями ледяного дождя
Полевые кухни, отсутствие электричества и -3°. Шестой день коммунального коллапса после ледяного дождя во Владивостоке: сотни домов остаются без тепла и воды, почти 95 тысяч человек без электричества. Из-за неубранного снега образуются пробки. С пятницы в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. #Россия #Владивосток #оледенение
Во Владивостоке продолжают борьбу с последствиями ледяного дождя / Others
24 ноября 2020 г.
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