В Помпеях обнаружили тела погибших от извержения вулкана 2000 лет назад

Итальянские археологи обнаружили останки двух человек, которые погибли после извержения Везувия, уничтожившего город Помпеи в 79 году н.э. Одному мужчине – от 30 до 40 лет. На нем была меховая накидка, что говорит о его знатном происхождении. Второй мужчина, лет 18–25, одет в простую римскую тунику, повреждения позвоночника указывают на тяжелую физическую работу. Предположительно, он мог быть рабом. Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, был впервые обнаружен в 1592 году, однако раскопки начались лишь в 1748 году и продолжаются до сих пор. #Помпеи #Везувий #извержениевулкана