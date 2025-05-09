ВОЙНА В ГАЗЕ
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«История не простит США соучастия в преступлениях в Газе»
Сенатор Берни Сандерс резко осудил действия Израиля в Газе и обвинил США в соучастии в гуманитарной катастрофе, назвав происходящее «рукотворным кошмаром» и «историческим позором»
«История не простит США соучастия в преступлениях в Газе»
Берни Сандерс / Reuters
9 мая 2025 г.

Независимый сенатор США Берни Сандерс выступил с речью в Конгрессе, в которой обвинил администрацию США в соучастии в гуманитарной катастрофе в Газе. По его словам, действия Израиля и поддержка Вашингтоном этих действий стали причиной «рукотворного кошмара», который, как он выразился, «навсегда останется пятном на коллективной совести человечества».

«Я хочу поговорить о том, что вызывает шок и возмущение по всему миру, но по какой-то странной причине почти не обсуждается в коридорах Конгресса», — заявил Сандерс. Он отметил, что прекращение поставок помощи в Газу привело к «медленному и жестокому процессу массового голодания и смерти, вызванному преднамеренно и методично».

Сандерс заявил, что история «не простит» США их соучастия в происходящем. По его словам, давно настало время прекратить поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, «уничтожающего палестинский народ».

Он также раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа, который ранее пообещал превратить Газу в «Ривьеру Ближнего Востока»: «Газа должна быть восстановлена не ради того, чтобы миллиардеры наслаждались Ривьерой, а ради народа Палестины».

Ранее гуманитарная организация World Central Kitchen сообщила, что в Газе стремительно заканчиваются продовольствие и топливо для приготовления еды. С начала марта, по данным организации, израильская сторона фактически заблокировала поступление гуманитарной помощи в анклав, несмотря на то что десятки грузовиков находятся на границе.

Израильская сторона объясняет отказ от допуска грузов отсутствием контроля за распределением помощи и рисками мародерства. Однако, по данным WCK, ситуация в секторе остается критической и продолжает ухудшаться на фоне продолжающейся блокады.

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