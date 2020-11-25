Министерство транспорта России, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) и ФГУП «Росморпорт» приступили к реализации проекта по строительству трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Мурманск – Владивосток, сообщает официальный сайт Росморречфлота. Она также дойдет до крупнейших портов и населенных пунктов Арктики.

Согласно презентации, выдержки из которой приводит РБК, стоимость проекта, направленного на развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути и цифровой инфраструктуры для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике, составила 65 млрд рублей. Деньги будут выделены из госбюджета, задачи окупить затраты не ставится. Предполагается, что дополнительные ответвления линии будут строиться за счет коммерческих заказчиков.

Протяженность линии без учета дополнительных ответвлений – более 12,5 тысячи километров, а указанная в документе пропускная способность – 52-104 терабит в секунду. Строительство планируют завершить к 2026 году.

Среди основных препятствий для реализации эксперты, опрошенные РБК, указывают на отсутствие в регионе высокоскоростных каналов связи. Скепсис вызывает и тот факт, что в регионе может просто не хватить клиентов.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития арктической зоны России до 2035 года. О необходимости проведения там «генеральной уборки» заявил недавно назначенный глава Минприроды Александр Козлов.