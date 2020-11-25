Азербайджанские военные вошли в Кельбаджар спустя 27 лет оккупации

Армия Азербайджана вернулась в Кельбаджар спустя 27 лет армянской оккупации. Видео разминирования дороги ведущей к городу опубликовало министерство обороны Азербайджана. Согласно заявлению о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией подписанному 10 ноября, город должен был вернуться под контроль Баку еще 15 ноября, но руководство Азербайджана дало Армении дополнительные 10 дней на эвакуацию своего населения из освобожденных районов. 20 ноября азербайджанская армия вернулась в Агдам, а 1 декабря под контроль Баку вернется Лачын. #Кельбаджар #освобождение #разминирование