В Австралии девять солдат, в том числе одна женщина, покончили с собой за последние три недели на фоне обнародования в СМИ данных о предполагаемых военных преступлениях, совершенных австралийцами в Афганистане, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на Daily Mail.

Издание подчеркивает, что такое количество солдат, пошедших на суицид за такой короткий промежуток времени, является беспрецедентным в новейшей военной истории Австралии.

Предположительно, свою роль в некоторых из этих самоубийств сыграл стресс. В отчете, составленном на основе показаний более 400 свидетелей и анализе десятков тысяч документов, говорится о 39 убийствах и о двух случаях неоправданно жестокого обращения. Большая часть неправомерных действий была совершена с 2009 по 2013 год. Большинство из убитых афганцев были пленными. В преступлениях подозревают 25 австралийских военных, часть из которых до сих пор служит в рядах ВС.

При посвящении в спецназовцы они практиковали «крещение кровью» – зверские убийства невооруженных людей.

При этом подчеркивается, что нет никаких доказательств того, что девять покойных военнослужащих имели какое-либо отношение к случаям, указанным в отчете.

Ранее командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл принес извинения народу Афганистана за жестокие преступления, совершенные австралийскими военными на территории этого государства с 2005 по 2016 год. Он отметил, что все подразделения, указанные в докладе, будут расформированы, в отношении военных будут приняты решения в индивидуальном порядке. Награды и звания, полученные военными, чьи имена фигурируют в докладе, будут аннулированы.

Австралийский военный контингент прибыл в Афганистан в 2001 году. До 2013 года их численность составляла около 1,5 тысячи человек. В настоящее время в стране остается около 300 австралийских военнослужащих, которые занимаются обучением и подготовкой местных вооруженных сил.