В Москве штурмовали «Свидетелей Иеговы»

По версии следствия, с июня 2019 года «Свидетели Иеговы» проводили сборы в одной из квартир жилого дома в Москве. Они изучали литературу, относящуюся к их учению, проповедовали свою религию среди других граждан. Всего российские правоохранители провели обыски более чем в 20 регионах страны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «деятельность экстремистской организации», подозреваемые взяты под стражу. Российские и международные правозащитные организации заявляют о продолжающемся системном давлении на последователей религиозной группы и фабрикации в отношении них уголовных дел. #репрессии #свидетелиИеговы #правачеловека