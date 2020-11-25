По результатам подсчета голосов Ровенской территориальной избирательной комиссии, оглашенным вечером 24 ноября, победу на выборах городского главы одержал Александр Третьяк, за которого проголосовали 50,18% (27 412) избирателей, тогда как его оппонент Виктор Шакирзян получил 47,76% (26 093) голосов избирателей, – сообщает 24 канал.

35-летний протестантский богослов Александр Третьяк в течение пяти лет возглавляет Ровенскую духовную семинарию и Академию христиан веры евангельской. Также известен тем, что с 2008 по 2016 гг. активно осуществлял миссионерскую деятельность в Республике Гана и Буркина-Фасо, работал в домах для детей-сирот и запустил проект медицинской клиники.

Победа на выборах Александра Третьяка для многих явилась неожиданностью, поскольку, по данным соцопросов за месяц до выборов, он был девятым в рейтинге кандидатов в мэры (3% голосов), тогда как Виктор Шакирзян лидировал в предвыборной гонке (30% голосов). А накануне оглашения результатов, по данным экзитпула, победа была также за последним (50,94% против 46,03%).

Политологи победу кандидата объясняют отчасти стремительным падением в регионе рейтинга правящей партии «Слуга народа» и ростом доверия к «Европейской солидарности» (19,08% голосов на местных выборах), от которой выдвигался Александр Третьяк. Тогда как при высоком личном рейтинге Виктор Шакирзян опирался на новую и менее популярную партию «Ровно вместе» (14,15% голосов).

Украинская церковь веры Евангельской имеет в Ровенской области в западной части страны значительное число общин, насчитывающих более 300 000 верующих. Возможно, также сыграл свою роль и религиозный фактор.

В комментариях в соцсетях встречаются скептические реплики, а также опасения, насколько новый мэр готов заботиться об интересах города, а не возглавляемой им Церкви.

В 2012 году мэром российского Тольятти также был избран баптист Сергей Андреев.

Согласно данным социологов и религиоведов, различные протестантские деноминации являются одними из самых быстрорастущих во многих постсоветстких странах, включая Россию.