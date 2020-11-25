ПОЛИТИКА
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Обледенения на мосту Русский очищают альпинисты
Альпинисты очищают от обледенения мост на остров Русский во Владивостоке. Движение по нему остается закрытым из-за опасности падения наледи с вантовых опор после ледяного дождя, который обрушился на регион на прошлой неделе. Для переправы людей с материка на остров работает паром. #Владивосток #мостРусский #ледянойдождь
Альпинисты очищают от обледенения мост на остров Русский во Владивостоке. Движение по нему остается закрытым из-за опасности падения наледи с вантовых опор после ледяного дождя, который обрушился на регион на прошлой неделе. Для переправы людей с материка на остров работает паром. / Others
25 ноября 2020 г.
Истории
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