25 ноября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Обледенения на мосту Русский очищают альпинисты
Альпинисты очищают от обледенения мост на остров Русский во Владивостоке. Движение по нему остается закрытым из-за опасности падения наледи с вантовых опор после ледяного дождя, который обрушился на регион на прошлой неделе. Для переправы людей с материка на остров работает паром. #Владивосток #мостРусский #ледянойдождь
Альпинисты очищают от обледенения мост на остров Русский во Владивостоке. Движение по нему остается закрытым из-за опасности падения наледи с вантовых опор после ледяного дождя, который обрушился на регион на прошлой неделе. Для переправы людей с материка на остров работает паром. / Others
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