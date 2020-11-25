Штаб избранного президента США Джо Байдена опубликовал список кандидатов на ключевые посты в администрации нового главы государства. Как минимум двое из них — вероятный госсекретарь и советник по нацбезопасности — в прошлом активно высказывались в поддержку санкций против России.

Как сообщает «Медуза», Байден планирует выдвинуть на пост главы Госдепартамента Энтони Блинкена, который занимал кресло замгоссекретаря с 2015 по 2017 год в администрации предыдущего президента-демократа Барака Обамы.

Советником по нацбезопасности, возможно, станет Джейк Салливан, который работал с Байденом, когда тот был вице-президентом. Тогда он занимал пост заместителя помощника президента и советника по нацбезопасности при вице-президенте.

Кроме того, как отмечает CNN, национальную разведку может возглавить Эврил Хэйнс. Таким образом она станет первой женщиной, назначенной на такую должность. Также вполне вероятно, что пост главы Министерства внутренней безопасности впервые займет латиноамериканец – уроженец Кубы Алехандро Майоркас.

Линда Томас-Гринфилд выдвинута на пост постоянного представителя США при ООН, а бывший госсекретарь Джон Керри назначен специальным посланником президента США по вопросам климата.

Энтони Блинкен в прошлом, как отмечает РБК, очень критично отзывался о политике, проводимой президентом России Владимиром Путиным, и выступал за меры, которые призваны ослабить Россию и усилить ее изоляцию в международном сообществе. Он также считал очень важным исключение Москвы из «Большой восьмерки» (G8).

Джейк Салливан, со своей стороны, также одобрял антироссийские санкции. В 2017 году он говорил, что администрация Обамы приняла правильное решение о введении мер против России, однако они, по его мнению, не были достаточными.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, однако из-за высокой явки и большого числа проголосовавших по почте подсчет голосов затянулся. Кроме того, действующий президент Дональд Трамп не согласился с итогами выборов, заявив, что он потерял голоса из-за фальсификаций, и предложив пересчитать их.

Подсчет голосов в нескольких штатах до сих пор не завершен. Согласно последним данным, Байден уже получил 306 голосов выборщиков (при необходимом минимуме в 270), Трамп – 232 голоса. Заседание коллегии выборщиков, на котором будут утверждены результаты, пройдет 14 декабря. Церемония инаугурации президента должна пройти 20 января будущего года.