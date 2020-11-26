В Нью-Йорке больше полгода хранят тела умерших от COVID-19 в холодильниках

Сотни останков умерших от COVID-19 находятся в холодильных камерах в Бруклинском порту с мая, куда их доставили, чтобы разгрузить нью-йоркские морги после вспышки заболеваемости. Предположительно, в рефрижераторах более 600 тел людей, чьи родственники не найдены или не могут оплатить похороны. Нью-Йорк остается лидером в США по смертности от коронавируса – 34 305 человек. Следом идут штаты Техас – 21 417 и Калифорния – 18 876. #Бруклинскийпорт #холодильныекамеры #COVID19