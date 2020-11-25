Ассигнования на здравоохранение в России, несмотря на пандемию, будут урезаны. В 2021 году федеральный бюджет выделит на эти цели 1,129 триллиона, что на 135 миллиардов рублей, или 11% меньше, чем в текущем. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2021-2023 гг., который Государственная Дума РФ приняла в минувший вторник, 24 ноября, на пленарном заседании.

Как отмечает Finanz.Ru, документ, в котором рассматривается увеличение сборов с бизнеса и населения с одновременным сокращением расходов на здравоохранение, социальную политику и помощь регионам, был одобрен подавляющим большинством голосов.

Так, в бюджете-2022 медицинские расходы символически увеличиваются (на 5 миллиардов рублей, или 0,4%), а затем снова сокращаются в 2023-м - на 34 миллиарда рублей (до 1,1 триллиона).

Кроме того, в проекте указывается, что окончание программ поддержки населения, включая повышенные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми, позволит правительству сэкономить на статье «социальная политика». Расходы по ней будут уменьшены на 172,6 миллиарда - до 5,594 триллиона рублей. При этом ежегодный трансферт Пенсионному фонду, за счет которого ПФР в этом году оплатит почти половину всех пенсий в стране, будет «срезан» разом на 1,263 триллиона рублей (до 3,444 триллиона).

При этом ассигнования по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличатся на 97,6 миллиарда - до 2,456 триллиона рублей. Всего же силовики получат 5,569 триллиона рублей, или 25% федерального бюджета.

Впервые за многие годы правительство сокращает расходы на оборону. В 2021 году на армию и закупку вооружений будет потрачено 3,113 триллиона рублей, что на 195 миллиарда меньше, чем в нынешнем.

Но вырастут расходы по статье «национальная экономика», включая инвестиции в мегапроекты, госкорпорации и инфраструктурные стройки на 135,9 миллиарда (до 3,236 триллиона рублей). Таким же образом увеличится финансирование государственной пропаганды: в 2021 году содержание федеральных СМИ обойдется бюджету в 102,8 миллиарда рублей – на 1,6 миллиарда больше, чем в текущем.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, со своей стороны, выражал озабоченность уменьшением бюджетных расходов на образование в 2021-2023 годах. «Хотя это снижение на 0,3%, но в перспективе 3 лет. Конечно, не хотелось бы видеть, что мы будем меньше тратить на образование в процентах ВВП», – сказал он.