Алина Кабаева на посту главы Совета директоров «Национальной медиа группы» зарабатывает 785 миллионов 400 тысяч рублей в год. Об этом сообщает «Настоящее время» со ссылкой на расследование The Insider, основанное на обнародованной базе ФНС за 2018 год.

По данным издания, в разы меньше Кабаевой получает генеральный директор медиахолдинга Ольга Паскина. The Insider отмечает, что зарплата олимпийской чемпионки выше, чем у топ-менеджеров «Роснефти» и «Газпрома».

В расследовании также говорится, что мать бывшей спортсменки Любовь Кабаева руководит физкультурно-оздоровительным комплексом «Кунцево», который в 2020 году заработал 176 миллионов рублей на господрядах. Помимо этого, она зарабатывает на сдаче в аренду площадей Москомспорту и «Роснефти».

Кроме того, как утверждают авторы материала, фонд Алины Кабаевой, заявляющий своей целью помощь малоимущим, инвалидам и поддержку спорта, в прошлом году потратил 2,9 миллиона рублей на благотворительные цели, и почти столько же – на зарплаты сотрудникам организации, среди которых сестра Кабаевой – Лейсан. Она получает от фонда по полмиллиона рублей в год и 610 тысяч – от контролируемого матерью комплекса «Кунцево».

Фонд Кабаевой и соседнее с ним здание на Можайском шоссе в Москве, по данным The Insider, принадлежат спорткомплексу, подконтрольному фирме сестры Кабаевой «Резерв-М». Общая кадастровая стоимость строений вместе с земельным участком оценивается в 1 миллиард 154 миллиона рублей.

Помимо этого, сестра и бабушка Кабаевой получили от влиятельных бизнесменов имущество на несколько миллиардов рублей, в частности, квартиру на улице Вересаева и дом в престижном поселке Успенское в Одинцовском районе Московской области.

Личная жизнь Кабаевой регулярно привлекает внимание западных таблоидов и российских СМИ из-за многочисленных слухов о ее близости к руководству страны.