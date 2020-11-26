Турция, Россия и Азербайджан предпримут все необходимые шаги для того, чтобы добиться установления мира в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

При этом он привлек внимание к состоявшемуся накануне телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путином, в ходе которого удалось всесторонне обсудить вопрос реализации достигнутого соглашения по Карабаху.

«У нас есть шанс развить этот процесс. Мы обсудили с господином Путиным работу по расширению и развитию [режима прекращения огня] с другими странами региона. Если к трем государствам добавить четвертую или пятую региональную страну, то можно будет добиться другого положения дел», – отметил Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что именно благодаря поддержке Анкары положен конец армянской оккупации в Карабахе, являющемся неотъемлемой частью Азербайджана.

«Заявления ряда стран-сопредседателей Минской группы по соглашению, которые никак не проявляли себя до недавнего времени и выражали открытую поддержку армянской стороне, не имеют значения», – добавил он.

По словам Эрдогана, впервые возросли надежды на устойчивое урегулирование.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

По условиям договоренностей, Армения обязалась вернуть Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, Баку остается на занятых позициях, а Москва и Анкара создают совместный мониторинговый центр за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.