Вице-спикер Госдумы: Надаем тюркам по щам!

Петр Толстой, вице-спикер Госдумы и член Высшего совета «Единой России», напомнил согражданам и соседям тюркского происхождения свою версию истории отношений с русскими и их место в стране. Он считает диалог с тюрками исчерпанным на Куликовым поле, а если потребуется - нужно снова дать им «по щам». Риторика пропагандистских ток-шоу в России становится все более жесткой, идя вразрез с официальной линией Кремля.