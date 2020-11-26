ПОЛИТИКА
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Вице-спикер Госдумы: Надаем тюркам по щам!
Петр Толстой, вице-спикер Госдумы и член Высшего совета «Единой России», напомнил согражданам и соседям тюркского происхождения свою версию истории отношений с русскими и их место в стране. Он считает диалог с тюрками исчерпанным на Куликовым поле, а если потребуется - нужно снова дать им «по щам». Риторика пропагандистских ток-шоу в России становится все более жесткой, идя вразрез с официальной линией Кремля.
Вице-спикер Госдумы: Надаем тюркам по щам! / Others
26 ноября 2020 г.
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