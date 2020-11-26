В городе Евпатория в аннексированном Россией Крыму, несмотря на наступившие холода, с сегодняшнего дня, 26 ноября, до конца нынешнего года прекратят подачу горячей воды, сообщает «Медуза» со ссылкой на издание «Крыминформ», которое цитирует подконтрольного Москве гендиректора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.

По его словам, такие меры предпринимаются «с целью экономии водного ресурса».

Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников – Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя. Суточное потребление воды в Евпатории составляет около 38 тысяч кубометров.

С конца августа 2020 года воду в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах подают по графикам. Российское руководство аннексированного полуострова предупреждало, что ограничения могут сохраниться до декабря 2021 года. Ограничения на подачу воды в Симферополе устанавливали также в начале 2020-го из-за низкого уровня воды в водохранилищах.

В октябре 2020 года Москва распорядилась выделить 8 миллиардов рублей на постройку промышленных установок по опреснению морской воды в Крыму и Севастополе.

В сентябре 29 населенных пунктов полуострова перевели на режимное водоснабжение или подвоз воды из-за засухи. Подконтрольные Москве чиновники отметили, что готовятся к «худшему сценарию», не исключив вариант, что в скором времени ситуацию с водообеспечением региона признают чрезвычайной.

По словам подконтрольного Москве главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, 2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет. Запасы воды на полуострове пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников, что и стало причиной засоления почвы.

Ранее правительство Украины, которое обеспечивало до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, неоднократно заявляло, что водоснабжение аннексированного РФ в 2014 году Крыма будет возобновлено только после возвращения полуострова. Мониторинговая миссия ООН в Украине, со своей стороны отмечает, что «Россия несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде защищенным лицам в Крыму».