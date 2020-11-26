Шотландия стала первой страной в мире, обеспечившей женщинам бесплатный доступ к гигиеническим принадлежностям на время менструации на законодательном уровне, пишет Deutsche Welle.

По данным издания, соответствующий закон был единогласно принят в парламенте в Эдинбурге во вторник, 24 ноября. Отмечается, что мера была принята в целях борьбы с бедностью. Теперь законодатели должны разработать общенациональную систему, гарантирующую женщинам доступ к средствам для интимной гигиены.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен отметила, что закон является «важной политической мерой для женщин и девушек». «Я горжусь тем, что могу проголосовать за этот новаторский закон и сделать Шотландию первой страной в мире, обеспечившей бесплатный доступ к менструальным принадлежностям для всех, кто в них нуждается», – написала глава шотландского правительства в своем Twitter-аккаунте.

Гигиенические принадлежности можно будет получить бесплатно в специализированных общественных местах, таких как культурно-спортивные центры, молодежные клубы и аптеки. Кроме того, туалеты учебных заведений, где женские средства гигиены были доступны и ранее, снабдят дополнительными наборами. Налогоплательщикам нововведения обойдутся в 24 миллиона фунтов (32 миллиона долларов).

В принятом законопроекте также отмечается, что гигиенические средства должны быть предоставлены не только бесплатно, но и в располагающей обстановке – без нанесения урона чувству собственного достоинства девушек.

Ранее молодежная благотворительная организация Young Scot провела исследование, в котором приняли участие более 2000 молодых девушек. Согласно данным, около четверти школьниц и студенток в Шотландии находят проблематичным обеспечение себя необходимыми гигиеническими средствами каждый месяц.

Также в Великобритании около 10% девушек не могли себе позволить эти товары, 15% затруднялись это сделать, а 19% заменяли их другими подручными средствами, не приспособленными для менструаций, из-за высокой стоимости тампонов и прокладок.