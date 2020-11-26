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Предполагаемые махинации с НДС в Тольятти оцениваются почти в 4,5 млрд руб
Сотрудники ФНС в Тольятти подозреваются в создании схемы по уходу от выплаты НДС в размере 4,4 млрд рублей. По мнению РБК, это одна из крупнейших в России площадок по махинациям с налогами, использовавшая «бумажный НДС»
Предполагаемые махинации с НДС в Тольятти оцениваются почти в 4,5 млрд руб
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС / Others
26 ноября 2020 г.

Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило дело в отношении неустановленных сотрудников межрайонной инспекции ФНС № 2 в Тольятти, подозреваемых в предоставлении услуг по уходу от выплаты НДС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в СК и ФНС.

Организаторы площадки использовали схему «бумажного НДС», суть которой состоит в том, что компании включают в цепочку сделок фирмы, не ведущие реальной коммерческой деятельности. Сделки с такими компаниями отражаются в документах, увеличивая «входящий» НДС и снижая итоговую сумму налога к уплате.

Такой компанией в данном случае явилось предприятие «Элрем Сервис», которая специализируется на оптовой торговле и с которой, по версии следствия, были аффилированы 430 юрлиц. Площадка обслуживала предприятия различных регионов страны, помогая уклоняться от налогов. Среди них были подрядчики таких крупных компаний, как «Роскосмос» и «Московский метрополитен».

По версии СК, в результате противозаконной деятельности организации сумма невыплаченного НДС составила 4,4 млрд рублей, что дало основание РБК назвать схему «одной из крупнейших площадок по махинациям с налогами».

Масштабное расследование деятельности началось с возбуждения дела самарским СК о превышении должностных полномочий сотрудниками межрайонной инспекции ФНС № 2 по Самарской области в октябре этого года (часть 1 статьи 286 УК). По версии следствия, порядка 25 бывших и действующих сотрудников инспекции №2 и областного управления ФНС вместе с силовиками организовали площадку по уплате «бумажного НДС».

В межрайонной инспекции ФНС № 2 прошел осмотр, в офисах компаний, связанных с «Элрем Сервис», и дома у бывших сотрудников налоговой были проведены обыски. Организаторами схемы источники РБК назвали бывшего сотрудника отдела выездных проверок и бывшего сотрудника отдела досудебного урегулирования налоговых споров этой инспекции, оба находятся в статусе свидетелей.

Однако позднее СК Самарской области опубликовал«Опровержение распространенной в СМИ информации». По версии ведомства, «информация о подробностях расследования уголовного дела о налоговых преступлениях не соответствует действительности», а «опубликованные «подробности» выдуманы. Следственный комитет отчитался о 24 «не связанных между собой делах», возбужденных по обращению главы регионального управления ФНС и материалам об уклонении от уплаты налогов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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