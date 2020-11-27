В Тульской области для чиновников купили подписку на порноканалы

В Тульской области потратили 1 111 500 рублей на годовой пакет телевещания, в который включили 6 порно-каналов. Пакет рассчитан на 23 устройства. Получателем услуг значится гостиничный комплекс "Богучарово", который называют резиденцией губернатора области Алексея Дюмина и площадкой для его важных гостей. Кроме телеканалов с «особым» контентом, в перечне значатся спортивные, музыкальные и информационные телеканалы. #Тульскаяобласть #госзакупки #порноканалы