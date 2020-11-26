В карьере Кижевак в сербском муниципалитете Рашка на границе с Косово 16 ноября было обнаружено массовое захоронение людей, сообщает Regnum со ссылкой на албанское новостное агентство Telegrafi.

В Фонде гуманитарного права, как отмечает издание, подозревают, что найденные кости и фрагменты одежды принадлежали 15 албанцам, убитым сербскими силовиками во время Косовской войны в 90-е. Верховный суд Белграда уже издал приказ об их эксгумации.

По словам представителя Миссии Европейского союза в Косово (EULEX) Красимира Николова, «после того, как останки извлекут, будет проведено вскрытие и будут взяты образцы для исследования профиля ДНК».

МИД Косово, в свою очередь, обвинило сербское руководство в попытке замолчать «чудовищные преступления» режима Слободана Милошевича, совершенные в Косово. В Приштине считают, что Белград умышленно скрывает места «захоронений албанских мирных граждан, убитых сербскими силовиками».

По версии МИД Косово, суду и прокуратуре Сербии было известно об останках албанцев в местечке Кижевак близ Рашки. Однако они не предприняли шагов для раскрытия преступления.

Как пишет «Голос ислама», Кижевак может стать уже пятым местом в Сербии, где найдены массовые захоронения с останками убитых косоваров. Всего с 2001 года на территории страны были обнаружены четыре братские могилы с 941 телом албанцев.

По информации Управления по вопросам пропавших без вести миссии ООН в Косово (UNMIK), в 2001 году в Батайнице под Белградом было обнаружено 744 трупа. В том же году в деревне Петрово-Село на востоке Сербии нашли еще 61 тело. В 2001 году у озера Перучак вскрыли братскую могилу с 84 убитыми албанцами.

Последняя братская могила была найдена в 2013 году в Руднице на юго-западе страны, недалеко от пограничного перехода Яринье между Сербией и Косово. В ней обнаружили останки 52 тел. 28 человек из этой могилы были из села Резала, где 5 апреля 1999 года сербские силовики убили по меньшей мере 39 (по другим данным, 98) косовских албанцев. Еще 44 человека считались пропавшими без вести, и вполне вероятно, что именно их трупы находят только теперь.

Как ранее в своем отчете утверждала правозащитная организация Human Right Watch, «ужас в Резале не закончился убийствами» – показания выживших свидетельствуют о том, что тела из неглубоких могил были перенесены в другие места. Доказательства перевозки трупов из Косово в Сербию и их захоронения в тайных могилах были также представлены в двух делах в Гаагском трибунале.

Тогда суд посчитал операцию по сокрытию трупов как один из показателей совместной преступной деятельности во время процесса над бывшим заместителем премьер-министра Союзной Республики Югославии (СРЮ) Николой Сайновичем и другими высокопоставленными военными и полицейскими чиновниками, а также в деле против экс-министра внутренних дел Властимира Дорджевича. На данный момент Джорджевич – единственный серб, которого осудили за сокрытие тел убитых албанцев. Сейчас он отбывает тюремный срок в Германии.

Дорджевич был близким соратником последнего президента Югославии Слободана Милошевича, который скончался, находясь в предварительном заключении в Гааге, где его судили за военные преступления.

При этом в самой Сербии никто так и не был осужден за сокрытие своих преступлений. Генерал Дикович, командовавший в годы войны бригадой, устроившей бойню в Резале, также остается безнаказанным.

По официальным данным, свыше 1640 человек из Косово, преимущественно албанской национальности, до сих пор находятся в статусе пропавших без вести.