Правительство РФ к 2021 году должно представить президенту новую концепцию социально ориентированной газификации страны. С подготовкой программы проблем нет, однако с поиском источников для ее реализации отмечаются большие сложности. Для полноценного финансирования проекта требуется более 1 триллиона рублей, сообщает «Росбалт» со ссылкой на «Известия».

При этом указанная сумма – только половина необходимого объема средств, заявленного Минэнерго РФ.

Как пишет издание, кроме средств «Газпрома», в качестве источников уже рассматривались различные варианты: от выпуска бессрочных облигаций и использования спецнадбавки на тариф до введения акциза на газ и ускоренной индексации оптовых цен. Последние два предложения было решено снять с рассмотрения ввиду непопулярности предложенных мер. К тому же они могли бы привести росту стоимости электроэнергии.

В начале июня Владимир Путин поручил «Газпрому» и ответственным ведомствам обеспечить «поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году». Согласно распоряжениям президента РФ, необходимо довести показатель газификации до 83%. Предполагается, что остальные 17% территории страны будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и второе место по его добыче. Доля нефтегазовых доходов бюджета страны составляет порядка 30%. При этом треть населения все еще не имеет доступа к голубому топливу.

Ранее сообщалось, что ассигнования по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в бюджете России на 2021-2023 гг. увеличатся на 97,6 миллиарда – до 2,456 триллиона рублей. Всего же силовики получат 5,569 триллиона рублей, или 25% федерального бюджета.

Дополнительные средства также будут выделены на государственную пропаганду. В то же время сокращаются расходы на здравоохранение и образование.