Региональные власти должны использовать методы коммуникации с населением, снижающие нагрузку на систему здравоохранения в период пандемии коронавируса. С такими рекомендациями во вторник, 24 ноября, выступил близкий к администрации президента (АП) Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), который организовал круглый стол с участием нескольких губернаторов, пишет «Коммерсант».

В ходе мероприятия, в котором также участвовали несколько глав регионов, эксперты дали властям ряд рекомендаций по внедрению «коммуникативных практик», направленных на снижение нагрузки на систему здравоохранения и успокоение населения.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский по итогам исследования общественных настроений на основе фокус-групп рассказал, что людей волнует не только «ковидная медицина», но и работа здравоохранения в целом.

«Уже стало страшно заболеть чем-то другим, а не коронавирусом. Потому что других болезней у нас не стало. И к врачу попасть невозможно», – процитировал социолог один из ответов респондентов.

По словам Потуремского, люди считают, что ответственность за ситуацию лежит прежде всего на губернаторах: от них ждут объективной информации и снижения уровня негатива. При этом глава региона должен выступать в роли «отца-защитника», который успокоит жителей, добавляет эксперт.

Глава Якутии Айсен Николаев, со своей стороны, отметил, что «людям нужно что-то хорошее». «Недавно «Россия 1» брала у меня интервью, и я рассказал, как мы будем отмечать Новый год, а не что будем запрещать. Новый год нельзя у людей воровать», – сказал он.

А губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал, что взял за правило контактировать с населением по телефону, например, с болеющими коронавирусом на дому. «Настроение людей в такой выборочной зоне гораздо более оптимистичное», – подчеркнул политик. По его мнению, властям не надо нагнетать ситуацию, так как это порождает страхи.

По утверждениям главы ВЦИОМа Валерия Федорова, в настоящее время в настроениях людей по всему миру доминируют иррациональные мотивы и, прежде всего, страх за себя и своих близких. При этом Федоров сомневается, что общественные настроения улучшатся до массового вакцинирования.

Президента фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, в свою очередь, считает, что сейчас уровень тревожности в обществе ниже, чем во время первой волны, так как люди «устали бояться» и не доверяют представляемым цифрам. При этом наблюдается дефицит статистических данных. По его мнению, информация о переполненности моргов могже быть как правдивой, так и «целенаправленно недостоверной» для запугивания населения.

Между тем, рост тревоги и пессимизма в российском обществе на фоне пандемии отметили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, масштабное распространение короновируса не может не влиять на настроение людей.

В 6 регионах страны система здравоохранения работает в режиме сильной перегрузки.