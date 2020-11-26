ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе
На кадрах с камеры наблюдения видно, как женщина с детьми переходит дорогу на переходе - вдруг коляску и ребенка, которого она держит за руку, сбивает машина. Трехлетний и полуторагодовалый малыши получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. По предварительным данным, 27-летний водитель не заметил пешеходов. Полиция начала проверку. #дтп #санктпетербург #чп
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе / Others
26 ноября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us