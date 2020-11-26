В Санкт-Петербурге автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе

На кадрах с камеры наблюдения видно, как женщина с детьми переходит дорогу на переходе - вдруг коляску и ребенка, которого она держит за руку, сбивает машина. Трехлетний и полуторагодовалый малыши получили травмы средней тяжести и были госпитализированы. По предварительным данным, 27-летний водитель не заметил пешеходов. Полиция начала проверку. #дтп #санктпетербург #чп