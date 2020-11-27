ПОЛИТИКА
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Полковник полиции построил коттедж с бассейном на деньги от терактов?
Начальнику отдела полиции Кизлярского района Дагестана Гази Исаеву, подозреваемому в пособничестве терроризму и организации убийства, Басманным судом Москвы назначен арест до 4 января 2021. По версии следствия, он был соучастником взрывов в столичном метро в марте 2010 года, а на деньги, полученные от «Имарата Кавказ», обеспечивал себе безбедное существование. #ГазиИсаев #полиция #тероризм
Полковник полиции построил коттедж с бассейном на деньги от терактов? / Others
27 ноября 2020 г.
Истории
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