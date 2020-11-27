Врач избил онкобольную пациентку с подозрением на COVID-19

Инвалид второй группы 42-летняя Ольга Спецова рассказала журналистам, что ее избил заведующий отделением больницы в Звенигороде. Женщина попала в медучреждение с подозрением на COVID. Когда подошла к 32-летнему заведующему Зауру Цоколаеву уточнить по поводу процедуры, врач сослался на занятость и отказался отвечать. Когда же женщина настояла на помощи, ее затолкали в ординаторскую и, как она говорит, избили до потери сознания. Медик отрицает свою вину, у Спецовой – разрыв барабанной перепонки и ушибы.