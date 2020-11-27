ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Врач избил онкобольную пациентку с подозрением на COVID-19
Инвалид второй группы 42-летняя Ольга Спецова рассказала журналистам, что ее избил заведующий отделением больницы в Звенигороде. Женщина попала в медучреждение с подозрением на COVID. Когда подошла к 32-летнему заведующему Зауру Цоколаеву уточнить по поводу процедуры, врач сослался на занятость и отказался отвечать. Когда же женщина настояла на помощи, ее затолкали в ординаторскую и, как она говорит, избили до потери сознания. Медик отрицает свою вину, у Спецовой – разрыв барабанной перепонки и ушибы.
Врач избил онкобольную пациентку с подозрением на COVID-19 / Others
27 ноября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us