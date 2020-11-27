ПОЛИТИКА
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На Камчатке пожилой инвалид затопил соседей, чтобы напомнить о себе
К 72-летнему инвалиду из Петропавловска-Камчатского перестал приходить соцработник. Пенсионер плохо видит и слышит, по квартире передвигается с трудом и только на костылях. Телефона у него в квартире нет. Чтобы привлечь к себе внимание, он открыл краны и залил четыре этажа под собой. После инцидента мужчину госпитализировали в больницу. В камчатском министерстве социального благополучия сказали, что уже нашли для дедушки нового соцработника.
На Камчатке пожилой инвалид затопил соседей, чтобы напомнить о себе / Others
27 ноября 2020 г.
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