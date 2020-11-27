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На Нововоронежской АЭС отключился энергоблок. Это третий случай за неделю
Ранее после срабатывания автоматики были остановлены энергоблок № 3 Курской атомной электростанции и первый энергоблок Ростовской АЭС
На Нововоронежской АЭС отключился энергоблок. Это третий случай за неделю
Фото: Российская газета / Others
27 ноября 2020 г.

На Нововоронежской АЭС произошло отключение атомного энергоблока, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официальный Telegram-канал «Росэнергоатома», входящего в госкорпорацию «Росатом». Это третий случай остановки работы блока в России за неделю.

«26 ноября в 17:10 седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС действием автоматики отключен от сети по факту срабатывания датчика превышения давления во втором контуре. Причины срабатывания датчика выясняются», – отмечается в сообщении оператора российских атомных станций.

Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 ввели в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2019 года. С начала 2020 года выработка электроэнергии на ней составила 23,8 млрд кВтч, что на 120 млн кВтч больше планового задания ФАС.

В ночь на 19 ноября был также остановлен энергоблок № 5 этой АЭС. Причиной стал краткосрочный ремонт электротехнического оборудования, необходимый после того, как на энергоблоке сработала специальная электротехническая защита.

Кроме того, 25 ноября стало известно, что энергоблок № 3 Курской атомной электростанции и первый энергоблок Ростовской АЭС были остановлены после срабатывания автоматики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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