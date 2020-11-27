ТУРЦИЯ
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857 ученых из Турции вошли в рейтинг наиболее цитируемых авторов в мире
В рейтинге рассматривались исследователи, работавшие по 22 научным направлениям и 176 специализациям с 1960 по 2019 годы
857 ученых из Турции вошли в рейтинг наиболее цитируемых авторов в мире
Босфорский университет, г. Стамбул / Others
27 ноября 2020 г.

Американский журнал Plos Biology опубликовал рейтинг 160 тысяч самых цитируемых ученых мира, которые составили 2% в базе данных с 7 миллионами авторов с более пяти публикациями.

Как сообщил Черноморский технический университет (KTÜ), в этот рейтинг вошли 857 ученых из Турции.

В рейтинге рассматривались исследователи, работавшие по 22 научным направлениям и 176 специализациям с 1960 по 2019 годы. Учитывались такие показатели, как производительность или индекс Хирша (h-index), количество публикаций и цитируемость.

В мае 2020 год профессор Ивет Бахар, занимающаяся разработкой фармацевтических препаратов в университете Питтсбурга, стала первой турецкой женщиной, избранной в Национальную академию наук США.

Бахар было предоставлено членство в академии за ее «выдающийся вклад» в вычислительную биологию. Избрание в академики считается одним из наиболее почетных знаков признания научных заслуг.

Среди других турецких ученых, являющихся членами Национальной академии наук США – нобелевский лауреат ученый-биохимик Азиз Санджар, профессор и автор многочисленных трудов по экономике Дарон Аджемоглу, ученый-геофизик Джелял Шенгёр, профессор и специалист по антропологии Мустафа Оздоган.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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