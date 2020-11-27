Нижняя палата российского парламента приняла закон о федеральном бюджете страны на 2021 и плановые 2022 и 2023 годы, пишет «Медуза». Впервые за 3 года он будет дефицитным. Бюджеты 2019 и 2020 были профицитными, т. е. предполагали, что доходы превысят расходы.

Согласно проекту, бюджет будет дефицитным на протяжении ближайших трех лет.В 2021 году ожидаются доходы на уровне 18,8 трлн рублей, расходы — на 21,52 трлн рублей. Дефицит, как предполагается, составит 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП). В 2022 году планируется, что доходы составят 20,6 трлн рублей, а расходы — 21,88 трлн рублей. Дефицит, по прогнозам, должен составить 1,25 трлн рублей (1% ВВП). В 2023 году запланированные доходы составят 22,3 трлн рублей, расходы — 23,67 трлн рублей, а дефицит — 1,41 трлн рублей (1,1% ВВП).

Основным источником погашения дефицита бюджета станут государственные заимствования. В 2021 году их размер составит 2,938 триллиона рублей, в 2022 году — 2,099 триллиона рублей, в 2023 году — 2,388 триллиона рублей.

Рост доходов, как ожидают в правительстве, будет обеспечен за счет роста мировых цен на нефть и газ, а также за счет увеличения поступления налогов в связи с отменой некоторых льгот, а также повышения акцизов.

В то же время на оплату труда членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, а также их помощников в 2021 году, как отмечает «МБХ Медиа», потратят 8,9 миллиарда рублей, что на 510 миллионов больше, чем в 2020-м.

В законопроекте о федеральном бюджете РФ сказано, что на зарплаты сенаторов и их помощников планируют выделить 2,482 миллиарда рублей. Это на 51 миллион (2,1%) больше, чем было заложено в бюджете 2020 года.

Расходы на зарплаты депутатов Госдумы РФ и их помощников увеличатся намного больше – на 460 миллионов рублей (7,72%). В 2020 году на это выделяли 5,958 миллиарда рублей, а в 2021 году - 6,418 миллиарда рублей.

Кроме того, в проекте бюджета говорится, что расходы на выборы депутатов Госдумы в 2021 году составят 16,642 миллиарда рублей. Это на 6,3 миллиарда больше, чем было потрачено на прошлые думские выборы в 2016-м.