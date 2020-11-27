Международный форум TRT World Forum и в нынешнем году станет площадкой активных обсуждений актуальных вопросов мировой повестки дня, сообщил агентству Anadolu председатель правления и гендиректор телерадиовещательной компании TRT Ибрагим Эрен.

По его словам, темой четвертого форума TRT World Forum, который пройдет 1-2 декабря в онлайн-формате, станет «Развитие человечества после COVID-19 и меняющаяся динамика».

«С первых дней проекта мы стремились создать новую международную дискуссионную площадку, предлагающую разработку путей выхода из кризисных ситуаций с акцентом на права человека. За последние три года нам удалось достигнуть поставленной задачи. Причем результаты намного превзошли наши ожидания», – сказал Эрен.

Гендиректор TRT сообщил, что на предстоящем форуме будут также обсуждаться такие темы, как роль органов СМИ в период пандемии, тенденции устранения глобальных проблем в сфере здравоохранения, будущее бизнеса и сферы образования, а также гуманитарная помощь.

Эрен отметил, что подготовка к форуму продолжалась в течение года. «На дискуссионной платформе TRT соберутся около 200 представителей различных структур из разных стран мира. TRT гордится тем, что организовывает столь масштабное мероприятие в медиа-секторе, имеющее очень серьезный мировой резонанс», – констатировал он.

По его словам, в нынешнем году доступ к открытым сессиям форума получит каждый, кто зарегистрируется на сайте TRT World Forum. «За открытыми сессиями можно будет понаблюдать и на страницах форума в социальных сетях. В отличие от других обсуждений, проходящих в онлайн режиме, TRT World Forum станет новой вехой в индустрии цифровых мероприятий с сессиями, организованными с использованием технологий дополненной реальности», – добавил Эрен.