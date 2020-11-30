Турция готовится к запуску спутника

30 ноября в Турции запустят в космос спутник Türksat 5A. В качестве ракеты-носителя будет использована Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Спутник позволит расширить возможности широкополосного интернета и обеспечить более качественную GSM-связь. Он будет покрывать Турцию, Ближний Восток, Европу, Северную и Южную Африку. К 2022 году Анкара также планирует запустить в космос спутник Türksat 6A. Его разработкой и сборкой занимается отечественная аэрокосмическая компания TUSAŞ. Цель Турции – войти в десятку стран-производителей космических спутников. #Турция #Türksat5A #Türksat6A